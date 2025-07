BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Montagvormittag kräftig

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,2 Prozent auf 0,082 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr in Grün und gewann 6,2 Prozent auf 0,082 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,082 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,082 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 54,251 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,875 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net