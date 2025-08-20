BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 0,069 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 0,069 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,069 EUR aus. Bei 0,066 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 159,130 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,536 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,09 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net