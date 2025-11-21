BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Mittag tief südwärts

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 13,6 Prozent auf 0,040 EUR ab.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 13,6 Prozent auf 0,040 EUR abwärts. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,040 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,040 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 52.990 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 344,389 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,040 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 0,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,40 Mio. CAD eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net