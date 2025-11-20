BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 0,045 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 0,045 EUR abwärts. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,043 EUR. Bei 0,043 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 21.000 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 300,897 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,041 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 7,623 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net