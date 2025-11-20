DAX23.327 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.067 -0,3%
BIGG Digital Assets im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

20.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 0,043 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,04 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 4,5 Prozent auf 0,043 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,043 EUR. Bei 0,043 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 318,735 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,041 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 3,513 Prozent sinken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

