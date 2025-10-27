BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Montagnachmittag fester

BIGG Digital Assets im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 0,066 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 0,066 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,068 EUR zu. Bei 0,062 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,178 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 168,778 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,053 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 24,157 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net