Fokus auf Aktienkurs

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets kommt am Vormittag kaum vom Fleck

27.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,065 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 09:14 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,065 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,065 EUR zu. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,065 EUR nach. Bei 0,065 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 175,077 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 23,077 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

