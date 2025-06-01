DAX24.044 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.462 -0,2%Nas21.650 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets haussiert am Nachmittag

28.08.25 16:10 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets haussiert am Nachmittag

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 11,8 Prozent auf 0,073 EUR nach oben.

Um 15:44 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 11,8 Prozent auf 0,073 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,073 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,065 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.800 Stück gehandelt.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 59,340 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 31,224 Prozent Luft nach unten.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

