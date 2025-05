BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Mittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 19,1 Prozent auf 0,093 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 19,1 Prozent auf 0,093 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,094 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,081 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.375 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 48,043 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 46,179 Prozent wieder erreichen.

Am 30.04.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 92,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,20 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net