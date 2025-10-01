Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 40,60 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 40,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 48 Stück.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 12,69 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,30 EUR am 03.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

