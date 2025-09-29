DAX23.696 -0,2%ESt505.490 -0,3%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1749 +0,2%Öl67,17 -0,7%Gold3.830 -0,1%
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 40,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,50 EUR -0,20 EUR -0,49%
Im XETRA-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere um 09:02 Uhr 0,2 Prozent. Die Bijou Brigitte-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 33 Bijou Brigitte-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 21,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

