Bijou Brigitte im Blick

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Dienstagmittag im Minus

30.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 40,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,50 EUR -0,20 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 40,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,50 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 5 Aktien.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,04 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen