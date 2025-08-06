Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte reagiert am Mittag positiv

Kurs der Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 38,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,90 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 38,70 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 500 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 19,85 Prozent zulegen. Am 28.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 31,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,85 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker