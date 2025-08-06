DAX24.295 +1,6%ESt505.342 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.380 +0,3%
Kurs der Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte reagiert am Mittag positiv

07.08.25 12:07 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 38,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,70 EUR 0,30 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,5 Prozent auf 38,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,90 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 38,70 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 500 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 19,85 Prozent zulegen. Am 28.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 31,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,85 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

