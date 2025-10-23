DAX24.173 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.881 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Aktienentwicklung

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

23.10.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,80 EUR 0,20 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 40,50 EUR nach. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,00 EUR. Mit einem Wert von 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.644 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 12,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 33,30 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,78 Prozent.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen