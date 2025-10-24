Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 40,60 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte um 16:00 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,60 EUR. In der Spitze fiel die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,90 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 200 Aktien.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,86 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker