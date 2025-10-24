Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bijou Brigitte-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 40,60 EUR.

Um 12:00 Uhr rutschte die Bijou Brigitte-Aktie in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,50 EUR ein. Mit einem Wert von 40,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 12,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,86 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

