Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie legte zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 0,5 Prozent auf 40,70 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 40,70 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,80 EUR zu. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,50 EUR.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,06 Prozent.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
