Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag ohne große Veränderung

Kurs der Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:03 Uhr bei der Bijou Brigitte-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 41,40 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,90 EUR zu. Die Bijou Brigitte-Aktie sank bis auf 40,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 208 Bijou Brigitte-Aktien.

Am 11.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker