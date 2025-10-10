DAX24.610 ±-0,0%Est505.623 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.070 +0,2%Bitcoin105.349 +0,1%Euro1,1574 +0,1%Öl63,69 -2,4%Gold3.985 +0,2%
Bijou Brigitte im Blick

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

10.10.25 16:09 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Bei der Bijou Brigitte-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 40,90 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 16:00 Uhr bei 40,90 EUR. Bei 40,90 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,80 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,90 EUR.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,35 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 18,46 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

