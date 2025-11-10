Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

DAX23.942 +1,6%Est505.654 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.079 +2,0%
So bewegt sich Bijou Brigitte

10.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Der Bijou Brigitte-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 39,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,20 EUR 0,20 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 39,10 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,10 EUR nach. Mit einem Wert von 39,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,93 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,71 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

