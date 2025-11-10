DAX23.920 +1,5%Est505.647 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1566 +0,1%Öl64,23 +0,8%Gold4.085 +2,1%
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
So bewegt sich Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagvormittag mit Verlusten

10.11.25 09:22 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 39,50 EUR.

Bijou Brigitte AG
39,20 EUR 0,20 EUR 0,51%
Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,50 EUR ab. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,20 EUR. Bisher wurden heute 52 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.

Am 11.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,72 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

