Aktienkurs im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Bijou Brigitte

07.11.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Bijou Brigitte

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,10 EUR -0,10 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 16:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 40,00 EUR nach. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,60 EUR nach. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 40,20 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 1.240 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Gewinne von 16,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,35 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen