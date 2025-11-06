Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Donnerstagmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 40,10 EUR ab.
Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 0,5 Prozent auf 40,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,10 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,20 EUR.
Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,35 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,83 Prozent.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
