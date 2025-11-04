DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 -2,1%Nas23.434 -1,7%Bitcoin88.036 -4,8%Euro1,1484 -0,3%Öl64,59 -0,4%Gold3.954 -1,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Neutral'

04.11.25 17:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
37,11 EUR -1,09 EUR -2,85%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HUGO BOSS von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine für 2025 gesunkene Prognose für Investitionen sei der Grund für das etwas erhöhte Kursziel, schrieb Chiara Battistini am Dienstag im Nachgang zu den Quartalszahlen des Modeherstellers./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT

