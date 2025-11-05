Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 40,00 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:39 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 40,00 EUR abwärts. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,90 EUR nach. Bei 40,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 557 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. 16,25 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,30 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 16,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Bijou Brigitte einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie eingefahren. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

