Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Mittag
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 1,0 Prozent auf 40,30 EUR ab.
Die Aktie verlor um 12:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 1,0 Prozent auf 40,30 EUR. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,20 EUR. Mit einem Wert von 40,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 100 Stück.
Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.
