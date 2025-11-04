DAX23.700 -1,8%Est505.580 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,13 -0,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.177 -2,5%Euro1,1507 -0,1%Öl63,87 -1,5%Gold3.994 -0,2%
Hugo-Boss-CFO: Versuchen, Zollbelastung "gut zu managen"

04.11.25 09:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
37,11 EUR -1,09 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hugo Boss versucht CFO Yves Müller zufolge mit diversen Maßnahmen, die höheren Belastungen durch US-Importzölle "gut zu managen". In der Medien-Telefonkonferenz verwies Müller auf eine frühere Angabe, dass die Bruttomarge des Modeherstellers von zollbedingten Zusatzkosten in Höhe von knapp 20 Millionen Euro betroffen sei, "vor Maßnahmen".

Der Konzern habe versucht, die "Warenströme anzupassen" und die Aufträge "bei den Partnern zu platzieren, die nicht so stark betroffen sind", so Müller. Zum Teil habe man "nachverhandelt", zum Teil Lieferungen in die USA vorgezogen und die Lagerbestände dort erhöht.

Außerdem habe der Konzern die Preise für die Frühjahrskollektion 2026 "im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich" angehoben - und zwar weltweit mit Ausnahme von China, nicht nur im US-Markt, so Müller. Insgesamt helfe die "sehr flexible Supply Chain", 50 Prozent des Sourcing komme aus Europa, der US-Umsatzanteil sei mit 15 Prozent niedriger als bei manchem Wettbewerber. Hugo Boss hat in den USA keine eigene Produktion.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 03:54 ET (08:54 GMT)

Analysen zu HUGO BOSS AG

DatumRatingAnalyst
10:16HUGO BOSS BuyWarburg Research
09:26HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
09:26HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:21HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
13.10.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:16HUGO BOSS BuyWarburg Research
09:21HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
13.10.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
08.10.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
29.09.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:26HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
09:26HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
30.09.2025HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

