Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 40,00 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 40,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bijou Brigitte-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 40,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 437 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 13,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
