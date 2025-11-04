Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 40,00 EUR ab.

Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 40,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bijou Brigitte-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 40,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 437 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 13,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker