Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 40,50 EUR nach.

Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 40,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 77 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 17,78 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

