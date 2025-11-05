Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag ohne große Veränderung

Blick auf Bijou Brigitte-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,40 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,40 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,40 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 189 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 21,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker