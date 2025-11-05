Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag kaum verändert

Kurs der Bijou Brigitte

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie zeigte sich zuletzt im Stuttgart-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,20 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 40,20 EUR bewegte sich die Bijou Brigitte-Aktie um 12:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Bijou Brigitte-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,30 EUR aus. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,20 EUR.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,67 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,35 EUR am 03.12.2024. Abschläge von 17,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

