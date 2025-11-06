Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Vormittag nach

DAX23.997 -0,2%Est505.661 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
So entwickelt sich Bijou Brigitte

06.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 40,10 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 40,10 EUR.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

