Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 40,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 0,5 Prozent auf 40,10 EUR ab. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,60 EUR nach. Bei 40,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.240 Stück gehandelt.
Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,96 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
