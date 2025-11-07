DAX23.570 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.006 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Aktienkurs aktuell

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

07.11.25 12:04 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 40,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 0,5 Prozent auf 40,10 EUR ab. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,60 EUR nach. Bei 40,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.240 Stück gehandelt.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,96 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen