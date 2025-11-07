Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Freitagvormittag tiefer

So entwickelt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 40,40 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,40 EUR. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7 Bijou Brigitte-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 13,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

