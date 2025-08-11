Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 38,10 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 38,10 EUR ab. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,10 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 1.548 Stück.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Mit einem Zuwachs von 22,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 89,00 Mio. EUR, gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker