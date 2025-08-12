DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
Kursverlauf

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte behauptet sich am Mittwochvormittag

13.08.25 09:24 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte behauptet sich am Mittwochvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zum Vortag unverändert notierte die Bijou Brigitte-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 38,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,30 EUR 0,10 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie zeigte sich um 09:15 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 38,30 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,30 EUR an. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,30 EUR. Bei 38,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 21,41 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 31,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
