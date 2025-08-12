Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte behauptet sich am Mittwochvormittag
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zum Vortag unverändert notierte die Bijou Brigitte-Aktie zuletzt im Stuttgart-Handel bei 38,30 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie zeigte sich um 09:15 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 38,30 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,30 EUR an. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,30 EUR. Bei 38,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.
Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 21,41 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 31,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
