Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 38,20 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 38,20 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,30 EUR zu. Bei 38,10 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 17,85 Prozent niedriger. Am 28.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 31,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

