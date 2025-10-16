DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.314 +0,3%Top 10 Crypto15,06 -1,1%Nas22.728 +0,3%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Kursplus

16.10.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 41,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,60 EUR 0,40 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,20 EUR. Bei 41,20 EUR erreichte die Bijou Brigitte-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 40,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.798 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 12,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,30 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 23,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

