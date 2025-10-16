Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 41,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:50 Uhr ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,20 EUR. Bei 41,20 EUR erreichte die Bijou Brigitte-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 40,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.798 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Am 11.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 12,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,30 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 23,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen