Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Vormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,40 EUR zu.

Die Bijou Brigitte-Aktie konnte um 09:15 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,30 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,02 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,36 Prozent.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Bijou Brigitte einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

