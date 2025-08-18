Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Dienstagvormittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 38,10 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 38,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bijou Brigitte-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,10 EUR aus. Bei 38,20 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 22,05 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 31,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 22,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

