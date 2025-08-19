Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,20 EUR.

Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,30 EUR. Mit einem Wert von 37,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 17,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 31,10 EUR fiel das Papier am 28.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

