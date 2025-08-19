DAX24.322 -0,4%ESt505.475 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

20.08.25 09:25 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,10 EUR ab.

Um 09:02 Uhr ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 38,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bijou Brigitte-Aktie bei 38,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 22,05 Prozent zulegen. Am 22.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,64 Prozent.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
