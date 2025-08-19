Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Zuletzt ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 38,20 EUR.

Um 12:00 Uhr wies die Bijou Brigitte-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,20 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 38,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,90 EUR.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 31,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 22,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

