Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt ging es für die Bijou Brigitte-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 38,20 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 12:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 38,20 EUR nach. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,20 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 38,20 EUR.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Gewinne von 21,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,70 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

