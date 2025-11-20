Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 38,70 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 16:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 38,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,70 EUR ein. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 39,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 505 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 16,77 Prozent niedriger. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,82 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Alle: Alle Empfehlungen