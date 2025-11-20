DAX23.327 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.067 -0,3%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

20.11.25 09:23 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Im XETRA-Handel kam die Bijou Brigitte-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 39,40 EUR.

Bijou Brigitte AG
Mit einem Wert von 39,40 EUR bewegte sich die Bijou Brigitte-Aktie um 09:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages.

Am 11.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Gewinne von 18,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 15,48 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

