Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verliert am Vormittag

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 37,70 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 09:02 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 37,70 EUR. Bei 37,70 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 197 Bijou Brigitte-Aktien.

Am 11.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 23,34 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.08.2024 bei 31,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 17,51 Prozent wieder erreichen.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

