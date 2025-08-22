Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 38,90 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 16:00 Uhr Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,80 EUR ein. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 200 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,10 EUR am 28.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 20,05 Prozent Luft nach unten.
Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.
