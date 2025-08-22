DAX24.331 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.434 -0,4%Nas21.519 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1705 -0,2%Öl68,59 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
Aktie im Blick

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Nachmittag südwärts

25.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 38,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,00 EUR 0,90 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 16:00 Uhr Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 38,90 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,80 EUR ein. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 200 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,10 EUR am 28.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 20,05 Prozent Luft nach unten.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

