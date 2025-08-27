Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Mittag an Fahrt

Bijou Brigitte im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte legte zuletzt zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 39,30 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 39,30 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,30 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,20 EUR.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 18,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,35 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

