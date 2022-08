Palantir-Aktie vorbörslich an der NYSE zweistellig im Minus: Palantir enttäuscht beim Gewinn

Aktien in diesem Artikel Palantir 9,67 EUR

Der US-Analysespezialist Palantir präsentierte am Montag vor Handelsstart der US-Börsen die Bilanz zum zweiten Quartal 2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf -0,01 US-Dollar. Damit unterbot Palantir die Analystenerwartungen in Höhe von 0,031 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal stand ein EPS von 0,04 US-Dollar in den Bücher.

Der Umsatz klettert im Vergleich zum Vorjahresquartal dagegen auf 473 Millionen US-Dollar, im Vorjahreszeitraum lagen die Erlöse bei 375,6 Millionen US-Dollar. Experten waren im Vorfeld von einem Umsatz in Höhe von 465,8 Millionen US-Dollar ausgegangen.

Die an der NYSE notierte Palantir-Aktie bricht vorbörslich stellenweise 14,85 Prozent auf 9,75 US-Dollar ein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com